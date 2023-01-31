BBP Genel Başkanı Destici'nin babası vefat etti
BBP lideri Mustafa Destici'nin babası İlhan Destici hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici’nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah’tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
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