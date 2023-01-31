Ev sahibi polisten kiracı gazeteciye tehdit: 'Ben polisim evden çıkmazsan olacaklara karışmam'

Gazeteci Gamze Dağ'ı arayan ev sahibi, kocasının polis olduğunu söyleyerek evden çıkmasını istedi. Kira sözleşmesinin bitmesine 6 ay varken evden çıkması istenen Gamze Dağ bu talebi reddedince polis eşi ev sahibi tarafından tehdit edildi.

Ev sahibi polisten kiracı gazeteciye tehdit: 'Ben polisim evden çıkmazsan olacaklara karışmam'

Fahiş kira artışları nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında gerginlik artarken; her geçen gün hukuksuzluklara bir yenisi ekleniyor. 

GAZETECİYE POLİSTEN TEHDİT

Yeniçağ'da yer alan habere göre kontratının bitmesine daha 6 ay olduğunu söyleyen kiracı Gamze Dağ, Nazan A. tarafından WhatsApp üzerinden tehdit edilmeye başlandı. 

Bunun üzerine ev sahibi İsa A.'yı arayarak, "Benim ev sahibim sizsiniz. Neden benimle gelininiz üzerinden iletişime geçiyorsunuz” diyen Gamze Dağ'ın telefonunu alan Nazan A. tehditler savurmaya başladı. Nazan A. "Seni evden saçından sürüye sürüye çıkartırım. Canımı sıkma öldürürüm seni. Benim kocam polis haberin olsun” ifadelerini kullandı.

''BEN POLİSİM EVDEN ÇIKMAZSAN OLACAKLARA KARIŞMAM''

Ev sahibinin polis oğlu ise, kiracı Dağ’a “Ben polisim evden çıkmazsan olacaklara karışmam” diyerek ölümle tehdit etti. Konuşmanın devamında Nazan A., Dağ’a çeşitli küfür ve hakaretler ederek tehdit etmeye devam etti. Ardından ise polis memuru olduğunu söyleyen şahıs telefonu eşinin elinden alarak Dağ’ı polis kimliğiyle tehdit etti.

Yaşanan diyaloğ şu şekilde gerçekleşti:

Polis ev sahibi: Ben polis memuruyum

Gamze Dağ: E yani?

Polis ev sahibi: Mesleğimi söylüyorum ki benimle ona göre konuşun. Evden de ona göre çıkın.

Gamze Dağ: Polis olmanız beni korkutmalı mı?

Polis ev sahibi: Ben size olacakları söylüyorum

Gamze Dağ: Şu an beni polis kimliğinizle tehdit ederek görevinizi kötüye kullanma suçunu işliyorsunuz. Sizi dava edeceğim.

Polis ev sahibi: Git istediğin yere şikayet et ben polisim. Bana bir şey olmaz.

SOSYAL MEDYADA YARDIM İSTEDİ

Kiracı olan gazeteci Gamze Dağ, sosyal medya hesabından can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ev sahibimin gelini Nazan A. ve polis olan oğlu, kontratımın süresi bitmediği halde evden çıkmamı istedi. Polis, 'Mesleğimi söylüyorum ki benimle ona göre konuşun. Evden de ona göre çıkın.' diyerek üstü kapalı beni tehdit etti.

'Beni tehdit ettiniz. Sizi şikayet edeceğim' dediğimde 'Git istediğin yere şikayet et ben polisim. Bana bir şey olmaz.' dedi. Eşi ise 'Seni evden saçından sürüye sürüye çıkartırım. Canımı sıkma öldürürüm seni. Benim kocam polis haberin olsun.' diyerek evimi basacağını söyledi.

Emniyet'in bu polis memurundan haberi var mı? İki gündür polis kimliğiyle beni tehdit ederek görevini kötüye kullanıyor. Can güvenliğim yok. İçişleri Bakanlığı'nın da bu polis memuru hakkında işlem başlatmasını talep ediyorum.

'Ben polisim bana bir şey olmaz' diyerek korumakla görevli olduğu vatandaşı tehdit ediyor.

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