Kahramanmaraş'taki Saldırıyla İlgili Paylaşımlara İnceleme

Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. Bu kapsamda şiddet içerikli görüntüleri yayarak infial meydana getirmeye çalıştığı iddia edilen 63 hesaba yönelik işlem başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı.

HESAPLAR TESPİT EDİLDİ

İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.

63 HESAP İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada şiddet görüntülerini yayarak infial meydana getirmeye çalışan 63 hesaba yönelik yasal işlem başlatıldı.

