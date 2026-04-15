Kahramanmaraş'taki Saldırıyla İlgili Paylaşımlara İnceleme
Kahramanmaraş’ta okulda meydana gelen saldırıya ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldı. Bu kapsamda şiddet içerikli görüntüleri yayarak infial meydana getirmeye çalıştığı iddia edilen 63 hesaba yönelik işlem başlatıldı.
HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
İnceleme kapsamında şiddet eylemlerinin özendirilmesi, faillerin yüceltilmesi ve olayın normalleştirilmesine yönelik içerikleri paylaşan hesapların tespit edildiği bildirildi.
YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından konuya ilişkin kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü öğrenildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal süreçlerin başlatıldığı öğrenildi.
63 HESAP İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Kaynak: İHA