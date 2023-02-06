Kahramanmaraş'ta kurtarılan küçük kız: Annemi de kurtarın

10 ili etkileyen depremde merkez üssü Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında askerler küçük bir kızı enkaz altından çıkardı. Küçük kız "Annemi de kurtarın!" dedi. Görevli asker "Anneni de kurtaracağız Beyzacığım" diye yanıtladı.

Kahramanmaraş'ta kurtarılan küçük kız: Annemi de kurtarın

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1498'e yükseldi. Yaralı sayısı 8 bin 533'e ulaşırken yıkılan bina sayısının 2 bin 834 olduğu bildirildi.

Merkezüssü Kahramanmaraş'ta ise ekipler arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma çalışmalarına askerler de katılırken küçük bir kızın kurtarıldığı anlar sosyal medyada yayınlandı. 

Enkaz altından çıkarılan küçük kız "Annemi de kurtarın!" dedi. Görevli asker "Anneni de kurtaracağız Beyzacığım" diye yanıtladı.

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