EPGİS: Deprem bölgesinde yakıt biten istasyonlara ikmal yapılıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 kentin etkilendiği deprem sonrası açıklama yapan EPGİS, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıtın bittiğini, yakıtı biten istasyonlara ikmal yapıldığını bildirdi.

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EPGİS: Deprem bölgesinde yakıt biten istasyonlara ikmal yapılıyor

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 10 ilde toplam can kaybı 1498'e yükseldi. Yaralı sayısı 8 bin 533'e ulaşırken yıkılan bina sayısının 2 bin 834 olduğu bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem meydana gelen bölgelerde yoğunluk nedeniyle bazı istasyonlarda yakıtın bittiğini ancak bu istasyonlara ikmalin süratle yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna duyuru

Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.

Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir.
En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir.

Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur.

Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."

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