Deprem sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsılırken, tüm Türkiye'nin gözü bölgeden gelecek iyi bir haberde. Birçok ilden yüzlerce kişinin öldüğü ve yüzlercesinin de kurtarılmayı beklediği depremde sosyal medyaya yansıyan bir çağrı dikkat çekti.

Deprem sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Türkiye 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremle ağladı. Sosyal medyadan yardım isteyen depremzedeler, aynı zamanda Whatsapp üzerinden de yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Gazeteciler Özgür Mumcu ve Barış Terkoğlu'nun da paylaştığı bir yardım çağrısı da gündem oldu.

Çağrıda Hatay'dan bir adres veren depremzedenin yardım istediği görüldü. Söz konusu çağrı şöyle:

Deprem sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı - Resim : 1

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