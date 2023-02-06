İYİ Parti'den milli yas çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye'nin 10 ilinde meydana gelen binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan deprem nedeniyle ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini açıkladı.

İYİ Parti'den milli yas çağrısı

İYİ Parti, sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 ve saat saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde deprem sonrası milli yas çağrısı yaptı. AFAD, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu duyurdu.
 
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Twitter hesabından, "İyi Parti olarak bu süreçte Milletimizin hassasiyetini, birlikteliğini vurgulamak ve dünyaya daha iyi gösterebilmek adına ülke sathında Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gün beraberlik günü; devlet-millet el ele vererek mücadele ve yaraları sarma günüdür!" ifadesini kullandı. 

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