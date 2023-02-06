Akşener, Erdoğan'ı aradı: 'İYİ Parti lideri önerisini sundu, Cumhurbaşkanı 'hemen ilgililere iletiyorum' dedi'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklükteki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iki isim, sarsıntılar sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci İsmail Saymaz, görüşmeyle ilgili edindiği bilgileri kişisel Twitter hesabında paylaştı:

"İYİ Parti lideri Akşener, saat 17.20’de Erdoğan'ı aradı. Deprem bölgesinden gelen bilgi ve aksaklıkları aktardı. 'Bugün en büyük sorun soğuk' diyerek resmi ve özel şirketlerin elindeki tüplü ısıtıcıları bölgeye ulaştırmasını önerdi. Cumhurbaşkanı 'Hemen ilgililere iletiyorum' dedi."