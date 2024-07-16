Kahramanmaraş'ta Facia! Elektrik Direğine Çıkan Genç Akıma Kapıldı, 8 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti

İzmir'in ardından bir elektrik faciası daha yaşandı. Kahramanmaraş'ta elektrik direğine çıkan bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Kahramanmaraş'ta Facia! Elektrik Direğine Çıkan Genç Akıma Kapıldı, 8 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı. Yakınları, Şahin'i direkten indiremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ELEKTRİK TELİNE TEMAS EDİNCE AKIMA KAPILDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince merdiven uzatıldığı sırada elektrik teline temas ederek akıma kapılan Şahin, 8 metre yükseklikten düştü.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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