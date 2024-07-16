Kandilli Duyurdu! Samsun'da Korkutan Deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Samsun'da saat 13.28'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre.
Giresun'da iki gün önce meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Karadeniz'de bir deprem daha meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Samsun'da saat 13.28'de 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu ifade edildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 16, 2024
KEMER-CARSAMBA (SAMSUN) https://t.co/VGq2AglIcu
16.07.2024, 13:28:15 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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