Kandilli Duyurdu! Samsun'da Korkutan Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Samsun'da saat 13.28'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 kilometre.

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Kandilli Duyurdu! Samsun'da Korkutan Deprem

Giresun'da iki gün önce meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Karadeniz'de bir deprem daha meydana geldi.

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Samsun'da saat 13.28'de 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu ifade edildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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