Kandilli Duyurdu! Samsun'da Korkutan Deprem

Giresun'da iki gün önce meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından Karadeniz'de bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Samsun'da saat 13.28'de 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliğinin 5 kilometre olduğu ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem