2 Kişi Yaşamını Yitirmişti... Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı Artıyor

Türkiye'nin konuştuğu olayda gözaltı sayısı artıyor. İzmir'de sağanak yağmurda sokakta yürürken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 31'e yükseldi.

2 Kişi Yaşamını Yitirmişti... Elektrik Akımı Faciasında Gözaltı Sayısı Artıyor

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Sokakta uzun yıllardır elektrik kaçağı olduğu yerel gazete haberlerinde de ortaya çıkmıştı. İhmal iddiası üzerinde duran İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: AA

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