Açlık Sınırı, Asgari Ücretin 2 Katını Aştı! Günlük Beslenme Maliyeti Dudak Uçuklattı

BES-AR'ın 'Temmuz 2024 Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasından çıkan verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 401 lira; yoksulluk sınırı ise 72 bin 199 lira oldu. Açlık sınırı için 17 bin 002 lira olan asgari ücretin 2 katı; yoksulluk sınırı için 4 katı aşılmış oldu. Tek başına yaşayan bekar çalışanın yaşam maliyeti 30 bin 672 lira olarak hesaplanırken sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti 880 liraya çıktı.

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Açlık Sınırı, Asgari Ücretin 2 Katını Aştı! Günlük Beslenme Maliyeti Dudak Uçuklattı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Haziran 2024 açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıklaması sonrası bir veri de Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nden (BES-AR) geldi.

Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan 'Temmuz 2024 Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasına göre, dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 26 bin 401 lira oldu.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 72 bin 199 lira olarak belirtildi.

Tek başına yaşayan bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 30 bin 672 lira olarak hesaplandı. Öte yandan sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 880 lirayı geçti.

BİSAM RAPORUNDAKİ VERİLER

BİSAM, Haziran ayı açlık ve yoksulluk raporunu açıkladı. Bu rapora göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı asgari ücretin 2 bin 43 TL farkıyla 19 bin 45 TL olurken, yoksulluk sınırı ise 48 bin 872 lira farkla 65 bin 874 lira olarak açıklanmıştı.

BİSAM'dan Çarpıcı Rapor, Makas Açılıyor: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücretin 4 KatıBİSAM'dan Çarpıcı Rapor, Makas Açılıyor: Yoksulluk Sınırı Asgari Ücretin 4 KatıEkonomi

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