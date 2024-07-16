Tartışmalara Neden Olmuştu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Görüşmelerine Erteleme

5 Temmuz'da kabul edilerek Meclis gündemine gelen ve tartışmalara neden olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Genel Kurulu görüşmeleri, Meclis tatili sonrasına bırakıldı. Görüşmeler ekim ayında yapılacak.

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Tartışmalara Neden Olmuştu: Öğretmenlik Meslek Kanunu Görüşmelerine Erteleme

TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda 5 Temmuz 2024’te kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifinin TBMM Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanmıştı. Eğitim sendikaları kanun teklifine 'öğretmenlerin hak ve taleplerini içermediği' eleştirisiyle tepki göstermişti.

Tartışılan kanun teklifinin 22 maddelik birinci bölümü Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmişti ve diğer maddelerin bugün görüşülmesi bekleniyordu.

Ancak görüşmeler Meclis tatili sonrasına, ekim ayına ertelendi.

KANUN TEKLİFİNDE ÖNE ÇIKAN MADDELER NELER?

  • Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisi tarafından verilecek.
  • Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.
  • 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.
  • Kabul edilen önergeyle, öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimine alınanlara yapılacak ödemede esas alınacak gösterge rakamı 18 bin 650'den 23 bin 310'a yükseltildi.
  • Uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve Milli Eğitim Akademisince başöğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara "başöğretmen" unvanı verilecek.
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