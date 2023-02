Kahramanmaraş'ta depremzedeler isyan etti: Bu memlekete kimse oy için gelmesin, çocuklarımız donuyor

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 6 gün geçti. Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ’da yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 24 bin 617'ye yükseldi, yaralı sayısı 80 bini aştı.

Pazarcık’ta 6 Şubat depreminin ardından vatandaşların acil ihtiyaçları olan çadır ve ısınma henüz tam olarak sağlanabilmiş değil. Bir vatandaş, “Gıdamız, suyumuz geliyor. Ama banyo ve tuvalet sorunumuz var. Çoluk çocuk akşam buz tutuyoruz. Çadırlarımız soğuk. Çadırlar boş duruyor, kayıt yok diye kimseyi içeriye almıyorlar" dedi. Bir başka depremzede, "Herkes ellerinden geldiği kadar yardım etmek istiyor ama hâlâ ayaklarında bot olmayan, sırtlarında mont olmayan, ayaklarında çorapları olmayan çocuklar var” diye konuştu.

Depremden ağır zarar gören illerde arama-kurtarma çalışmaları devam ederken; vatandaşların acil ihtiyaçları arasında bulunan temiz su, çadır ve ısınma sorunu halen tam olarak giderilemedi.

"BU MEMLEKETE KİMSE GELMESİN NE OY İÇİN NE BAŞKA ŞEY İÇİN BİZİ KADERİMİZE TERK ETTİNİZ”

Kamerayı gören acılı aileler bağırarak, "Bu memlekete kimse gelmesin ne oy için ne başka şey için bizi kaderimize terk ettiniz. İçecek suyumuz yok yiyecek yemeğimiz yok. Çocuklarımız donuyor" diye tepki gösterdi. Bir başkası "Garip Maraş, kemsisi olmalan Maraş. AK parti'nin kalesi Maraş" diye bağırdı.

“BU İŞLER ANKARA’DAN KONUŞMAYLA OLMUYOR, NEREDE DEVLET”

Kahramanmaraş merkezde bir binada çocuklarını enkazdan çıkarmak isteyen baba şunları söylüyor:

“Kızın, bebelerin orada olurken senin kapına gelmesi için yüzü olması lazım. Devlet nerede. Vatanımızı seviyorum ben. Milletimi de seviyorum. Nerede devlet. Hani nerede. Bu işler Ankara’dan konuşmayla olmuyor. Güzel kardeşim. Ben 60 yaşında adamım oradakilerin çocuğunun biri de böyle altında kalsın görsünler.”

“LÜTFEN OBA KÖYLERİNE DESTEK VERİN ÇÜNKÜ ONLAR BİZDEN DAHA ZOR DURUMDALAR”

Pazarcık’ta enkazdan kurtulan bir vatandaş, “Parkın etrafını dört defa dolandım AFAD ekiplerinden kayıt yapan bulamadım. Beni jandarmaya yönlendirdiler. Şu anda çok zor durumdayız. Taşdemir köyüne geçeceğim. Akrabalarımdan rica ettim. Beni oraya götürecekler. Eşyalarım burada, normal çadırın içine bile giremiyoruz, asgariye izin vermiyor. Çocuklarımla çok zor durumdayım. Yine bu halimize şükürler olsun bizden daha beterleri var. Lütfen naçar, oba köylerine destek verin çünkü onlar bizden daha zor durumdalar” dedi.

“ELEKTRİK, SU, TUVALET İHTİYACIMIZ HİÇBİR ŞEKİLDE TAM KARŞILANAMIYOR”

Bir başka depremzede, “Bizim Pazarcık’ta evimiz, düzenli işimiz vardı. Her şeyimiz on numara gidiyordu. Deprem geldi, her şeyimizi kaybettik. Bizi çadırkente yerleştirdiler. Depremzedelere yardım geliyor ama bizi azarlıyorlar. İhtiyacımız olsa istemeyiz. Onlar da haklı ama keşke bize iyi davransalar. Elektrik, su, tuvalet ihtiyacımız hiçbir şekilde tam karşılanamıyor” diye dert yandı.

“BANYO VE TUVALET SORUNUMUZ VAR”

Bir başka vatandaş ise, “Gıdamız, suyumuz geliyor. Ama banyo ve tuvalet sorunumuz var. Çoluk çocuk akşam buz tutuyoruz. Çadırlarımız soğuk. Çadırlar boş duruyor, kayıt yok diye kimseyi içeriye almıyorlar" dedi.

“HÂLÂ AYAKLARINDA BOT OLMAYAN, SIRTLARINDA MONT OLMAYAN ÇOCUKLAR VAR”

Acil önlemlerden bahseden bir vatandaş da, “Celal Bayar Bulvarı’nda işler iyi gitmiyor. Ciddi bir organizasyon sorunu var. Herkes ellerinden geldiği kadar yardım etmek istiyor ama hâlâ ayaklarında bot olmayan, sırtlarında mont olmayan, ayaklarında çorapları olmayan çocuklar var” diye konuştu.

