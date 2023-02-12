Bozdağ: Yıkılan binalarla ilgili 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı 3 kişi tutuklandı
Bozdağ, depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.
Bozdağ, "Deprem bölgesinde davalar 2 ay süreyle ertelenecek" dedi.
HIRSIZLIK OLAYLARI
Bozdağ, yağma ve hırsızlık iddialarıyla ilgili "75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.
Bozdağ, depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.
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