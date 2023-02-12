Fulya Öztürk'ün kurtarma ekiplerine müdahalesi tepki çekti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Yaklaşık 13.5 milyon nüfusun yaşadığı bölgede Deprem nedeniyle 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti; 80 bin 278 kişi yaralandı.

FULYA ÖZTÜRK'TEN ARAMA KURTARMA EKİPLERİNE TEPKİ ÇEKEN MÜDAHALE

Felaketin ardından gözler arama kurtarma haberlerinden gelecek iyi haberlere çevrilirken CNN Türk'te ekranlara gelen anlar tepkilere neden oldu.

CNN Türk'te canlı yayında bir kişinin enkazdan kurtarılması sırasında muhabir Fulya Öztürk'ün kurtarma ekiplerine seslendi.

Öztürk'ün Kahramanmaraş’ta 133. saatte 8 yaşındaki Selin Saba ve annesinin kurtarıldığı anlarda "Bir saniye, bir saniye" diyerek kurtarma ekiplerine seslendiği anlar kameralara yansırken, o anları paylaşan sosyal medya kullanıcıları, kurtarma ekiplerinin dikkatini dağıtılmasına tepki gösterdi.