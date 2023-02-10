Habertürk ekibi AFAD'ın istediği çekimi yapmaya çalıştı, halk böyle engel oldu

Habertürk ekibi deprem bölgesinde AFAD'ın istediği çekimi yapmak isteyince yurttaş müdahale ederek ekibe tepki gösterdi.

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Habertürk ekibi AFAD'ın istediği çekimi yapmaya çalıştı, halk böyle engel oldu

Depremin ardından enkaz altındakileri kurtarma çalışmalarının gecikmesi ve ardından bölgeye yapılan yardımlardaki koordinasyonsuzluk kamuoyunda büyük tepkiye yol açarken; iktidara bağlı medyanın iktidarın istediği biçimde yaptığı yayınlarda tepki çekiyor. 

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HABERTÜRK EKİBİNE YURTTAŞLAR ENGEL OLDU 

Söz konusu duruma son örnek Habertürk ekibi oldu. 

Habertürk, deprem bölgesinde AFAD'ın istediği gibi çekim yapmaya çalışınca yurttaşlar tepki gösterdi.

Yurttaşların muhabire, "Zorla yaptırsalar da yapmayın, ayıptır. Gerçekler öyle mi?" dediği görüldü.

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