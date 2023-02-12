İktidara yakın isimlerin hedef gösterdiği Ahmet Şık, depremin yıktığı Defne'de depremzedeler için çalışıyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen deprem Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber olurken iktidar afete neden olan ihmalleri ve deprem sonrası koordinasyonsuzlukları eleştirenleri hedef gösterdi.

AHMET ŞIK, DEFNE'DE DEPREMZEDELER İÇİN ÇALIŞIYOR

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, başta AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere iktidara yakın kişilerin hedef gösterdiği isimler arasında yer aldı.

Ahmet Şık, bugün depremin yerle bir ettiği Hatay'ın Defne ilçesinde depremzedeler için çalışmalar yürütürken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Ahmet Şık'ın şehrin yeniden yaşanılabilir bir yer olması için yürütülen faaliyetlere katıldığı, temizlik çalışmalarında da yer aldığı görüldü.

MELİH GÖKÇEK, "ATIN BU DEVLET DÜŞMANINI İÇERİ" DİYEREK HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Halk TV'ye verdiği röportajda iktidarın depremlerdeki yetersizliğini, geç müdahaleleri ve kurumların koordinasyon eksiklerini eleştiren Ahmet Şık, "Devletin yapmadığını biz hep beraber yapabiliriz. Devleti sadece hak ararken; cop, biber gazı olarak görmek istemiyorum. Buradaki tablodan sonra böyle bir devletin düşmanı olmak hak ve meşrudur" ifadelerini kullanmıştı.

Melih Gökçek ise Twitter hesabından Ahmet Şık'ın açıklamalarını paylaşarak "Yeter artık, atın bu devlet düşmanını içeri" diyerek Şık'ı hedef göstermişti.