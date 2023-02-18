Depremlerden sonra cezaevinden firar eden 80 kişi yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar edenlerden 80'i daha güvenlik güçlerince yakalandı.

Depremlerden sonra cezaevinden firar eden 80 kişi yakalandı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden kaçanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 12 Şubat Pazar günü 40 firariyi yakalayan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonucunda 80 kişiyi daha saklandıkları yerlerde yakaladı.

Firariler, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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