Kara avcılığı bir sonraki emre kadar yasaklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan’nın yaptığı açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını ifade etti.

Kara avcılığı bir sonraki emre kadar yasaklandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan’nın yaptığı açıklamaya göre ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığı yasaklandığını söyledi.

DKMP Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bilecik Şube Müdürü Nezir Ayhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden ötürü yaban hayatı ve yaşam alanlarında olumsuzlukların meydana geldi. Ülkemizin en önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5 ve 12’nci maddesi gereği, 14 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığı ülke genelinde durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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