Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-Devlet’ten alabilecek

Depremden etkilenen illerdeki afetzede vatandaşların mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine imkan sağlandı. Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlar yararlanabilecek.

Depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşları, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet’ten barkodlu olarak alabiliyor. E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olacak.

Kaynak: İHA