Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniği neden olan deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.