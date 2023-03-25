Kahramanmaraş'ta deprem: Çevre illerde hissedildi
AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem medyada geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremin Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.39'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri ve Malatya gibi çevre illerden de hissedildiği öğrenildi. Kısa süreli paniği neden olan deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
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