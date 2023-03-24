Uyarılara rağmen nehir kıyısına kurulan çadır kent tahliye edildi, 125 milyon lira boşa gitti

Kahramanmaraşlı merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden yıkım yaşanan kentlerden Diyarbakır'da, 7 bina yıkıldı ve 407 kişi öldü. Evlerine oturulamaz raporu verilen bin 200 kişi çadır kente yerleştirildi.

Depremzedelerin barınması için içerisinde bin 900 çadırın yer aldığı çadır kent kurdu. Çadırlardan 400’üne evsiz kalan depremzedeler yerleştirildi.

Çadır kent, Dicle Nehri kenarına kurulduğu için, TMMOB başta olmak üzere sivil toplum örgütleri, nehrin taşması, su baskını gibi tehlikelere karşı açıklamalar yaptı. 15 Mart'taki sağanak yağmurda çadır kenti su bastı ve depremzedeler tahliye edildi.

Amida Haber'den İlyas Akengin'in haberine göre, çadır kentin elektrik şebekesi için DEDAŞ 100 milyon lira, su alt yapısı için DİSKİ 10 milyon lira, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 5 milyon lira, Yenişehir Belediyesi ise 10 milyon liraya yakın harcama yaptı. Uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle 125 milyon liralık yatırım boşa gitti.