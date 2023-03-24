Getir iddiaları doğruladı: Kullanıcı bilgileri çalındı
Hızlı market teslimat şirketi Getir ve bünyesindeki BiTaksi’nin hacklendiği öne sürülmüştü. Getir, söz konusu iddiaları doğruladı.
Getir, sisteminin hacklenerek müşterilerin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bazı kişisel bilgilerin ele geçirildiği doğrulanırken, nasıl ele geçirildiğinin araştırıldığı vurgulandı.
Yine açıklamada, erişim şeklinin araştırıldığı belirtilirken, söz konusu bilgiler ile Getir hesaplarına erişimin mümkün olmadığı kaydedildi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin Getir'in sisteminde değil MasterPass sistemlerinde saklandığı ve kullanıcı özelinde bu bilgilere erişim olmadığı ifade edildi.