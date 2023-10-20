Kahramanmaraş'ta deprem!
Aktarılan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Göksün ilçesindeki depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.
Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.
Deprem saat 12:23 sularında meydana geldiği de belirtildi.
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-20
Saat:13:00:22 TSİ
Enlem:37.857 N
Boylam:36.34 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/8vYXrkCQn8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2023