Kahramanmaraş'ta deprem!

Aktarılan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD, Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Göksün ilçesindeki depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü.

Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde olduğu kaydedildi.

Deprem saat 12:23 sularında meydana geldiği de belirtildi.

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