İstanbul'da su krizi alarmı: Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

Su krizi ve temiz su kaynaklarına erişim sorunu, insanlığın geleceğindeki en büyük sorunlardan biri olarak görülüyor.

Megapol İstanbul'un, aşırı şehirleşme ve yoğun nüfus sebebiyle su krizi ile karşı karşıya kalabilir.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ), mega kentteki su miktarı ve barajlardaki son durumu paylaştı.

İSKİ'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul 183, 47m³ ile son 10 yılın en düşük su miktarına sahip.

Barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 21.12 seviyesine inmiş durumda.

Doluluk oranı bakımından 2023 yılı, son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranına sahip yıl oldu.

Yıllık yağış miktarında da son 10 yılın en kurak günleri yaşanıyor.

İçme suyu artıma tesislerinden günlük alınan su miktarında da 2023 yılı, zirvedeki yerini almış durumda.

Melen ve Yeşilçay gibi yerlerden pompayla çekilen su miktarında ise 2023 yılı, 2021 yılının ardından son 10 yılın en çok su çekilen ikinci yılı oldu.

BARAJLARDADAKİ DOLULUK ORANI

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı da tek tek açıklandı.

Büyükçekmece yüzde 4, Pabuçdere ise yüzde 3 ile kuruma noktasına kadar gerilemesiyle dikkat çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem