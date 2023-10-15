Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 01.31 olarak açıklanırken derinliği 10.28 km olarak kaydedildi.

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Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
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