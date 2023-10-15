Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 01.31 olarak açıklanırken derinliği 10.28 km olarak kaydedildi.
#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-10-15
Saat:01:31:54 TSİ
Enlem:37.531 N
Boylam:37.254 E
Derinlik:10.28 km
Detay:https://t.co/hT725zd8vN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023