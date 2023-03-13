Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Afet sonrasında Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilirken 1 milyonu aşkın yurttaş geçici barınma merkezlerinde konaklama ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili Malatya’da kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 48 bin 448'e yükseldiğini açıkladı.

"HAYATINI KAYBEDEN YABANCILARDAN ÇOĞU SURİYE UYRUKLU"

Afet bölgesinde son durum hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 448'e yükseldi, bunlardan 6 bin 660'ı yabancı uyruklu ve çoğu Suriye vatandaşı" ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle oldu:

“6 Şubat'tan bu yana; Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Bunların içerisinde yabancı uyruklu sayısı ise 6 bin 660 ve bunların büyük bir bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda nüfusa tescil olmayan ve kimliklendirmesi Adli Tıp Kurumu marifetiyle devam eden vatandaşın sayısı ise 1615, bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu bir kısmı ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Nakdi yardım konusunda bugüne kadar 1 milyon 508 bin 108 hane, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak olarak müracaat etti. Bunun 1 milyon 376 bin 947 hanesine, 10'ar bin liralık ödemeler gerçekleştirildi. Artı bir ödeme daha vardı taşınma yardımı, devletimiz tarafından verilecek. 356 bin 602 hane var taşınma yardımına başvuran, bunun da 232 bin 894 hanesine 15 bin liralık ödemeler yapıldı, yapılmaya devam edecek. Şu ana kadar 512 bin vatandaşımız kira yardımına başvurdu, değerlendirmeler yapılıyor bunlar da diğer yardımlar gibi hesaplarına aktarılmış olacak."