Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde nasıl yapılar yapılması gerektiğini anlattı
Prof. Dr. Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu.
Bölgenin tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyleyen Görür, "Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir." dedi.
Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları;
"Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu."
"Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro. Bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir.”