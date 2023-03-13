Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde nasıl yapılar yapılması gerektiğini anlattı

Prof. Dr. Naci Görür, Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde yeni yapılaşma çalışmaları için uyarılarda bulundu.

Deprem
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Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde nasıl yapılar yapılması gerektiğini anlattı - Resim: 1

Bölgenin tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisi altında olduğunu söyleyen Görür, "Buralarda yapılacak binalar deprem dirençli malzemelerle yapılmış hafif, elastikiyeti fazla, deprem etkisini azaltacak donanımlarla takviye edilmelidir." dedi.

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Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde nasıl yapılar yapılması gerektiğini anlattı - Resim: 2

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamalarından satır başları;

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Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde nasıl yapılar yapılması gerektiğini anlattı - Resim: 3

"Adıyaman-Hatay deprem bölgesi Doğu Anadolu-Ölüdeniz Fay Zonları içerisinde. Bu bölge büyük ölçüde bu aktif fayların etkisi altında. Bölge tarih boyunca 7’den büyük depremlere sahne olması ile bilinir. Biliyorsunuz bu bölge ve 11 ilimiz 6 Şubat depremleri ile harap oldu."

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Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinde nasıl yapılar yapılması gerektiğini anlattı - Resim: 4

"Şimdi bölgeyi derleme toparlama çalışmaları başladı. Mikro. Bölgeleme çalışmaları ile kısmi yerleşime uygun alanlar tespit edebilirsiniz ama bu tüm bölge için uygun olmayacaktır çünkü bölge tümüyle aktif fay sistemlerinin etkisindedir.”

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