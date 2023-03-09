Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 269’a yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında bölgelerde yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 269’a yükseldi.

Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 269’a yükseldi

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor.

Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 269’a yükseldi.

Kaynak: İHA

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