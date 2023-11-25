Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele gününde iktidar kadınlarla mücadele ediyor

GERÇEK GÜNDEM - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tüm ülkede eylemler düzenleniyor. Kadınlar, İstanbul’da Mecidiyeköy Meydanı, Ankara’da Kolej Meydanı ve İzmir’de Alsancak’ta bir araya gelecek.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde eylem öncesi İstanbul’da Mecidiyeköy Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı, çok sayıda polis alana sevk edilirken meydan barikatlarla çevrildi. Bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

ŞİŞHANE VE TAKSİM İSTASYONLARI KAPATILDI

Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir” denildi.

KADINLAR MECİDİYEKÖY'DE TOPLANMAYA BAŞLADI

Kadınlar Mecidiyeköy Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Meydanda "Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyouz" ve "Jin, Jiyan, Azadi" gibi birçok slogan atılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem