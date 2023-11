Murat Ağırel'in tehdit edilmesine TGC'den tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Taktik Mania Plus isimli You Tube kanalında gazeteci Murat Ağırel'in tehdit edilmesini ilişkin kına mesajı paylaştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, “Nevzat Dindar ve Alper Mert’i üyemiz Murat Ağırel'i tehdit ettikleri için kınıyoruz. Tehdit suçtur. Gazetecilerin parti yöneticileri, belediye başkanları, bürokratlar, tarikat üyelerinden sonra gazeteciler tarafından da tehdit edilmesi endişe vericidir” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yayınladığı mesaj şöyle:

“Türkiye’de gazetecilere yönelik tehditlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Taktikmania com ismiyle spor haberleri yapan sitenin Taktik Mania Plus isimli You Tube kanalında bir gazeteci yine gazeteciler tarafından tehdit edildi.

Üyemiz Murat Ağırel 21 Kasım 2023 Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan ‘Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım’ başlıklı yazısı nedeniyle spor yorumcularının hedefi oldu. Nevzat Dindar ‘Murat Ağırel, ayağını denk al’, Alper Mert ise ‘Arkadaşlar unutmayın, evden Galatasaray’ın cenazesi diye gidersiniz, Galatasaray bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor’ dedi. Nevzat Dindar ve Alper Mert’i üyemiz Murat Ağırel'i tehdit ettikleri için kınıyoruz. Tehdit suçtur. Gazetecilerin parti yöneticileri, belediye başkanları, bürokratlar, tarikat üyelerinden sonra gazeteciler tarafından da tehdit edilmesi endişe vericidir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak bu davranışın Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’yle bağdaşmadığını hatırlatıyoruz. Bildirgeye göre; gazeteci, meslektaşlarını hedef gösterici, nefret söylemi ve nefret suçuna zemin hazırlayıcı kışkırtıcı ifadeler kullanmamalıdır. Gazeteci, uzmanlık alanı ne olursa olsun öncelikle gazetecidir. Spor muhabirleri kulüp yöneticisi veya sözcüsü gibi davranmamalı ve bu yönde yayın yapmamalıdır. Tüm meslektaşlarımıza Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uygun habercilik yapılması için çağrıda bulunuyoruz.”