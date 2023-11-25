25 Kasım 2023 - Şiddete ve sömürüye karşı il il 25 Kasım eylemleri ve etkinlikleri
Yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam ve barış için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününde kadınlar, il il eylem ve etkinlikler gerçekleştirecek.
Kadınlar her gün açlık ve vahşete varan şiddetin oluşturduğu bir kara deliğe daha fazla çekiliyor.
Bu tabloya karşı ülkenin dört bir yanında kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde sokaklarda olacak.
İşte il il 25 Kasım eylem ve etkinlikleri:
İSTANBUL
25 Kasım Cumartesi
25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Mecidiyeköy Meydanı
ANKARA
25 Kasım Cumartesi
Ankara Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: Kolej Meydanı
24 Kasım Cuma
Saat: 18.30
Yer: Batıkent GİMSA önü
İZMİR
25 Kasım Cumartesi
İzmir Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı
Saat: 19.00
Yer: Alsancak eski Leman Kültür Önü
ADANA
25 Kasım Cumartesi
Adana Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması çağrısı
Saat: 16.00
Yer: İnönü Parkı
ANTALYA
25 Kasım Cumartesi
Antalya Kadın Platformu çağrısı
Saat: 14.00
Yer: Aydın Kanza Park (Güllük)
GAZİANTEP
25 Kasım Cumartesi
Gaziantep Kadın Platformu basın açıklaması
Saat: 15.00
Yer: Kırkayak Parkı
Kaynak: Gerçek Gündem