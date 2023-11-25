25 Kasım 2023 - Şiddete ve sömürüye karşı il il 25 Kasım eylemleri ve etkinlikleri

Kadınlar her gün açlık ve vahşete varan şiddetin oluşturduğu bir kara deliğe daha fazla çekiliyor.

Bu tabloya karşı ülkenin dört bir yanında kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde sokaklarda olacak.

İşte il il 25 Kasım eylem ve etkinlikleri:

İSTANBUL

25 Kasım Cumartesi

25 Kasım Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: Mecidiyeköy Meydanı

ANKARA

25 Kasım Cumartesi

Ankara Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: Kolej Meydanı

24 Kasım Cuma

Saat: 18.30

Yer: Batıkent GİMSA önü

İZMİR

25 Kasım Cumartesi

İzmir Kadın Platformu basın açıklaması çağrısı

Saat: 19.00

Yer: Alsancak eski Leman Kültür Önü

ADANA

25 Kasım Cumartesi

Adana Kadın Platformu yürüyüş ve basın açıklaması çağrısı

Saat: 16.00

Yer: İnönü Parkı

ANTALYA

25 Kasım Cumartesi

Antalya Kadın Platformu çağrısı

Saat: 14.00

Yer: Aydın Kanza Park (Güllük)

GAZİANTEP

25 Kasım Cumartesi

Gaziantep Kadın Platformu basın açıklaması

Saat: 15.00

Yer: Kırkayak Parkı

Kaynak: Gerçek Gündem