25 Kasım eylemi öncesi Taksim Meydanı boşaltıldı, etrafı bariyerlerle kapatıldı!

Birçok ilde kadınlar yoksulluğa, savaşa, şiddete karşı eşit ve özgür bir yaşam ve barış için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününde sokaklarda olacak.

İstanbul'da gerçekleştirilecek eylem öncesi Taksim'de yoğun polis hareketliliği gözlenirken, İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklara bariyerler yerleştirildi.

TAKSİM MEYDANI KAPATILDI

Eylem öncesi Taksim Meydanı da yaya trafiğine kapatılıp, boşaltıldı ve etrafı bariyerlerle kapatıldı.

METRO İSTASYONU DA KAPATILDI

Öte yandan Metro İstanbul, valiliğin aldığı karar doğrultusunda, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem