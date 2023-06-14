Kadın doktor ‘Kadınlara el kalkamaz’ afişi asılı olan aile sağlığı merkezinde öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan doktor Melek B., boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan, cinayetin ardından silahla kendi yaşamına son verdi.

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Kadın doktor ‘Kadınlara el kalkamaz’ afişi asılı olan aile sağlığı merkezinde öldürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde aile sağlığı merkezinde görevli kadın doktoru bıçakla öldüren eşi, daha sonra silahla intihar etti. Küçükhasbahçe Mahallesi 5 Nolu Damlataş Aile Sağlık Merkezi'ne gelen Mustafa B, eşi doktor Melek B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melek B'yi bıçaklayan zanlı, daha sonra yanındaki silahla intihar etti. İhbar üzerine merkeze çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AYNI GÜN BOŞANMA DURUŞMALARININ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Melek B. ve eşinin öldüğü belirlendi. Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin bugün Alanya Adliyesi'nde duruşmalarının olduğu öne sürüldü.

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bir sağlık çalışanı, hekim arkadaşlarını ailevi bir nedenle işlenmiş cinayetle kaybettiklerini söyledi.

Sağlık camiasına baş sağlığı dileyen Aldemir, "Her türlü cinayetin son bulmasını istiyoruz ama maalesef bu tür olaylar tekrar tekrar yaşanıyor. Bugün boşanma davaları olduğu söylenildi. Duruşma sonrasında bu cinayet işlenmiş" dedi.

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