Yeni kabine, ikinci kez toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi ikinci kez yapacağı toplantıda ekonomi ve deprem konutlarının inşa sürecini ele alacak.

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Yeni kabine, ikinci kez toplanıyor: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak Kabine’de, ekonomi yine sıcak başlık olacak. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar toplantıda masaya yatırılacak.

Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev kadınlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.

Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkındırılmasına yönelik faaliyetler de kabinede ele alınacak. Bu kapsamda afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması öne çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların yapımını hızlandıracak yeni formüllere ilişkin Kabineye sunum yapacak. Ayrıca deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacak. Kabinede ayrıca terörle mücadele operasyonları ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

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