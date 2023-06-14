Eda Ece'den tepki çeken sözler: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık

14 Mayıs'taki milletvekili seçimi sonrası sandıktan çıkan sonuçlar sonrası deprem bölgesi tartışmaların odağı oldu. Birçok yurttaş, sandık sonuçlarına tepki göstermiş hatta "yardım ettiklerine pişman olduklarını" dile getirenler olmuştu.

Bu akşam gerçekleşen ELLE Style Awards ödül töreninde Yılın Elle Kızı ödülünü alan oyuncu Eda Ece de deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihleri üzerinden bir göndermede bulundu.

Ece, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık" ifadelerini kullandı.

Eda Ece'nin konuşmasının o kesiti sosyal medyada paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ece'nin deprem bölgesi hakkında yaptığı konuşmasına tepki gösterdi.