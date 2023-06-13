Gürsel Tekin'den adaylık sorusuna yanıt: Ben günübirlik politikacı değilim

CHP'li Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmazsa genel başkan adayı olabileceğini söyledi. Tekin "Genel başkan çekiliyorum derse bu iddiayı ortaya koyarım. Günübirlik politikacı değilim" dedi.

Gürsel Tekin'den adaylık sorusuna yanıt: Ben günübirlik politikacı değilim

Seçimin ardından genel başkanlık konusunda çok sayıda iddianın gündeme geldiği ve tartışmaların yaşandığı CHP'de, eski milletvekili ve eski CHP genel sekreteri Gürsel Tekin de aday olabileceğini söyledi.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, aday olup olmayacağına dair soruya "Genel başkan ben çekiliyorum derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu üç yıl önce de söyledim, yine de söylüyorum. Ben günübirlik politikacı değilim" yanıtını verdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aday olabileceği belirtiliyor. İmamoğlu, seçimin ardından yaptığı değişim çağrısını tekrarlarken; Özel de adaylığıyla ilgili soruyu "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım" şeklinde cevaplamıştı.

Etiketler
CHP Gürsel Tekin CHP kurultayı
Biraz da internetten ret alacağız: Schengen vizesi dijitalleşiyor Schengen vizesi dijitalleşiyor
FOX TV'deki Yasak Elma final yaptı... Şevval Sam aradığını buldu FOX TV'deki Yasak Elma final yaptı... Şevval Sam aradığını buldu
Bolu Belediye Başkanı Özcan, heykelini dikmek için Erdoğan'a mektup yazdı Bolu Belediye Başkanı Özcan, heykelini dikmek için Erdoğan'a mektup yazdı
Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin Lapa olan pilavı kurtarma tekniği: Çöpe atıp ziyan etmeyin
ÇOK OKUNANLAR
Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe Bahçeli'nin açıklamasıyla heyecan arttı: İşte il olmayı bekleyen 25 ilçe
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı! Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar kurunun nerede duracağını açıkladı!
Zor zamanlarda asla pes etmezler: Doğuştan savaşçı 5 burç açıklandı Doğuştan savaşçı 5 burç açıklandı
14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim 14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim
EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak! EYT sonrası yeni erken emeklilik fırsatı: Milyonlarca kişi yararlanacak!