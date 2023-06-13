Gürsel Tekin'den adaylık sorusuna yanıt: Ben günübirlik politikacı değilim

Seçimin ardından genel başkanlık konusunda çok sayıda iddianın gündeme geldiği ve tartışmaların yaşandığı CHP'de, eski milletvekili ve eski CHP genel sekreteri Gürsel Tekin de aday olabileceğini söyledi.

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'e konuşan Gürsel Tekin, aday olup olmayacağına dair soruya "Genel başkan ben çekiliyorum derse, elbette her arkadaşım gibi ben de bu iddiayı ortaya koyarım ama genel başkanın karşısında aday olmam. Bunu üç yıl önce de söyledim, yine de söylüyorum. Ben günübirlik politikacı değilim" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel'in de aday olabileceği belirtiliyor. İmamoğlu, seçimin ardından yaptığı değişim çağrısını tekrarlarken; Özel de adaylığıyla ilgili soruyu "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım" şeklinde cevaplamıştı.