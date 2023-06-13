Sakarya'da 76 yaşındaki şahıs genç kadına sözlü tacizde bulundu: Giyiminden tahrik oluyorum

Kadınların yaşam biçimine yönelik sözleriyle tepki çeken isimler bir bir Meclis'e girerken sokakta da kadınlara karşı saldırılar devam ediyor. Bu kez Sakarya’da bir şahıs, genç bir kadına giyimi nedeniyle sözlü saldırıda bulundu.

Halk54 adlı sitenin yayınladığı görüntülerde; 76 yaşında olduğunu söyleyen bir şahıs, yoldan geçen genç bir kadını sözlü olarak taciz etti. Şahıs, "Giyinik olman lazım, ben 76 yaşındayım. Beni tahrik ediyorsun" diye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar şahsı uzaklaştırırken, genç kadın ise "Senin adam olman gerekiyor, terbiyesiz" diyerek karşılık verdi.

"BEN NİYE KARIŞAYIM, İNSANIZ YA"

O anları saniye saniye görüntüleyen gazeteci ise, şahsın yanına giderek "Ne oldu, ne dedi hanımefendi size?" diye soru sordu. Şahıs ise "Ben 76 yaşındayım, insanları tahrik ediyorlar. Bu hale geldik ya... Anadan üryan dolaşıyorlar. 'Kızım, böyle dolaşma' dedim. Sadece bu kadar. Başka bir şey yok. Ben niye karışayım, insanız ya" dedi.

"İLGİLENDİRMESİ LAZIM, İNSANIZ"

Konuşmasını sürdüren şahıs, "Allah-u Teala sadece kıskanmayan domuzu yarattı. 18 bin alemin içinde ben aptal değilim ya. 99 depremi oldu, öbür tarafta 45 bin kişi öldü. 45 milyon kişi ölse gene değişen bir şey yok ya. Ben bunu söylüyorum, yoksa beni ilgilendirmez, seni ilgilendirmez diye bir şey yok. İlgilendirir, ilgilendirmesi lazım. İnsanız çünkü" dedikten sonra olay yerinden uzaklaştı.