Hüda-Par, kadınlara savaş açtı: 'Kadın narindir, çalışmak zorunda bırakılmasın'

HÜDAPAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, “Kadın sırf geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışmasın. Çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir, bizim söylediğimiz bu" dedi.

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Hüda-Par, kadınlara savaş açtı: 'Kadın narindir, çalışmak zorunda bırakılmasın'

Hizbullah terör örgütüyle yakınlığı bilinen ve AKP sıralarından Meclis'e giren HÜDAPAR, kadınların çalışma yaşamında yer almasını hedefine aldı. 

"KADINLAR ÇALIŞMASIN"

HÜDAPAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadınların 'narin ve nazik' oldukları için çalışmak zorunda olmaması gerektiğini ifade etti.

Kanal Urfa TV, Edessa TV, TEVE 63, Güneydoğu TV ve Radyo Urfa kanallarının ortak canlı yayınında konuşan Serkan Ramanlı, şunları söyledi: 

"Kadınların da eğitim, siyaset, ticaret ve içtimaı alanlarda etkin olmalı. Biz bunu savunuyoruz. Sadece dediğimiz şey şudur; kadınlara eziyet etmeyelim bunu yaparken. Kadınlar daha tehlikeli işlerde çalıştırılmaya zorlanmasın. Ve kadın sırf geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışmasın. İdeali, formasyonu varsa bunu toplumla paylaşmak istiyorsa ve kendisi çalışmak istiyorsa çalışsın. Ama çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir, bizim söylediğimiz bu. Bizim sözlerimizi çarpıta çarpıta kadın düşmanlığına evirdiler."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP listelerinden Meclis'e giren HÜDAR PAR'lı isimlerin, kadın çalışanın olmadığı katlarda çalışmak istediklerini öne sürmüştü.

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