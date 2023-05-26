Erdoğan camiyi miting alanına çevirdi, 'fetih' çağrısı tepki çekti

Türkiye iki gün sonra cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidecek.

Liderler son günlerde çalışmalarını yoğunlaştırırken; Hizbullah'ın uzantısı Hüda-Par'ı Meclis'e sokak Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, camilerde miting yapmayı sürdürüyor.

FETİH ÇAĞRISI TEPKİ ÇEKTİ

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Büyük Çamlıca Camii’ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti.

Erdoğan, “Ben milletimize inanıyorum, ümmete inanıyorum, rabbim nice fetihlere yürümeyi bizlere nasip etsin. Şimdiden bu fetihlere adım atmaya bizleri muktedir eylesin” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nisan ayında Sultanahmet Camisi'nin avlusunu miting alanına çeviren Erdoğan, muhalefeti hedef almış; "'Yuh' yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı" demişti.