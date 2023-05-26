Dolar 20 TL'yi aştı, bankalar döviz vermiyor... AKP'li Bozdağ'a göre kriz yokmuş

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ doların rekor tazeleyerek 20 lirayı aştığı gün "Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede, olmayacaktır" dedi. Bozdağ'a göre, Türkiye ekonomisi içten ve dıştan gelen her türlü saldırıya karşı dirençli...

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Dolar 20 TL'yi aştı, bankalar döviz vermiyor... AKP'li Bozdağ'a göre kriz yokmuş

Türkiye’de Merkez Bankası rezervlerinin son 20 yılın en kötü seviyelerine gerilediği, bankaların müşterilerine döviz vermediği günlerde, AKP’lilerden ekonomiyi savunan açıklamalar geliyor.

Doların 20 TL’yi aştığı bugün konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Pahalılıklar, bazı sıkıntılarımız var ama ekonomik bir kriz yok bu ülkede, olmayacaktır. Çünkü bu ekonominin direncini bir dünya bozamadı, yalanlar, iftiraları bozamadı, ayın 28’inden sonra da bu iftiracıların hepsi hizaya geçecek." şeklinde konuştu.

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“TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞTAN VE İÇTEN GELEN HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI DİRENÇLİ”

Bozdağ konuşmasının devamında şu iddialarda bulundu:

"Bu ekonomiyi akla takla edecek güçler ellerinde öyle imkan varsa öyle kudret varsa size destek mahiyetinde niye bunu cuma ve öncesi yapmıyor? Siz milleti tehdit ediyorsunuz, milleti korkutuyorsunuz. Türkiye’nin ekonomisine darbe vuruyorsunuz.

Yalan söylüyor. Türkiye’nin ekonomisi, dıştan-içten gelen her türlü saldırıya karşı dirençli bir ekonomidir. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi, Suriye’deki iç çatışmalar, Irak, Libya, etrafımız yangın yeri gibi dikkat edin. Bütün bunların içerisinde Türkiye’nin ekonomisi Allah’ın izniyle dimdik ayakta."

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