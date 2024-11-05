Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Açıkladı: 14 Yılın En Yüksek Kadın Cinayeti Ekimde İşlendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) yayımladığı verilere göre ekim ayında 48 kadın öldürüldü. KCDP açıklamasında, 2010 yılından beri bir ayda gerçekleşen en yüksek kadın cinayeti verisi olduğunu belirtti.

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Açıkladı: 14 Yılın En Yüksek Kadın Cinayeti Ekimde İşlendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2024 Ekim Ayı Veri Raporunu açıkladı. Açıklanan rapora göre ekim ayında 48 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Platform, 48 sayısının veri toplamaya başladıkları 2010 yılından bu yana ayda gerçekleşen 'en yüksek kadın cinayeti sayısı' olduğunu vurguladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Açıkladı: 14 Yılın En Yüksek Kadın Cinayeti Ekimde İşlendi - Resim : 1

EN ÇOK EVLİ OLDUKLARI ERKEKLER ÖLDÜRDÜ

Ekim ayında öldürülen 48 kadının 19’u evli olduğu erkek, 6’sı tanıdığı biri, 5’i birlikte olduğu erkek, 4’ü akrabası, 3’ü babası, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si kardeşi, 2’si oğlu tarafından öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi.

YÜZDE 54'Ü EVLERİNDE...

Kadınların 26’sı evinde, 9’u kamusal alanlarda, 7’si sokakta, 2’si su ve kenarında, 1’i ıssız bir yerde, 1’i eğlence mekanında, 1’i çay ocağında öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 54’ü evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH

Bu ay öldürülen kadınların 33’ü ateşli silahlarla, 12’si kesici aletle, 1’i darp edilerek, 1’i boğularak, 1’i arabayla ezilerek öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 69’u ateşli silah ile öldürüldü.

Raporda ayrıca yılın başından bu yana en az 36 kadının polis veya savcılığa başvurmasına rağmen öldürüldüğü ifade edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Açıkladı: 14 Yılın En Yüksek Kadın Cinayeti Ekimde İşlendi - Resim : 2

'MÜCADELEYE DEVAM'

Platformun yayımladığı yazılı açıklamada "Türkiye’de kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz 14 yıldır devam ediyor. Platform olarak, ihtiyacı tespit ettiğimiz 2010 yılından itibaren kadın cinayeti verilerini kamuoyuna açıklıyoruz. Bakanlıklar ise kadın cinayeti verilerini maalesef sistematik şekilde tutmayıp paylaşmıyor. Kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümleri gerçekliğini açıklamakla birlikte, kadın cinayetlerini durdurmak için somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi de devletin görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi için de ilgili tüm bakanlıkların, tüm mekanizmaların harekete geçirilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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