On Binlerce Kişi Ölmüştü: 6 Şubat Depremlerinden Sonra Kurulan Fona 'Sıfır' Lira Aktarılmış

Afet bölgelerinin yeniden inşası için yürürlüğe giren Afet Yeniden İmar Fonu’nun Kurulması Hakkında Kanun'la kurulan fona bugüne kadar hiç kaynak aktarılmadığı öne sürüldü. Söz konusu kanun 15 Mart 2023'te TBMM'den geçmişti. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ise bu tarihten 10 ay sonra olmuştu.

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On Binlerce Kişi Ölmüştü: 6 Şubat Depremlerinden Sonra Kurulan Fona 'Sıfır' Lira Aktarılmış

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından, 11 kentte binlerce vatandaş hayatını kaybetti, on binlercesi de evinden oldu. 15 Mart 2023'te Afet Yeniden İmar Fonu’nun Kurulması Hakkında Kanun TBMM’den geçerken, kanunun yönetmeliği ise 10 ay sonra Resmi Gazete’de yayımlandı. Gecikmeli olarak yayımlanan yönetmeliğin ardından fona hiç kaynak aktarılmadığı ortaya çıktı.

On Binlerce Kişi Ölmüştü: 6 Şubat Depremlerinden Sonra Kurulan Fona 'Sıfır' Lira Aktarılmış - Resim : 1

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, fon ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler başta olmak üzere afet bölgelerine yeniden imar ve inşa projelerinin planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilmesi planlanıyordu.

PLANLAR LAFTA KALDI

Yasada, fonun kaynaklarının yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdî bağış, yardım, hibe ve kredilerden, bütçeye bu amaçla konulacak ödenekten, sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşması planlanıyordu ancak veriler bu planların lafta kaldığını ortaya koydu.

On Binlerce Kişi Ölmüştü: 6 Şubat Depremlerinden Sonra Kurulan Fona 'Sıfır' Lira Aktarılmış - Resim : 2

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerinde, 31 Ekim itibarıyla Afet Yeniden İmar Fonu’na herhangi bir şekilde kaynak temini olmadığı ve fondan da herhangi bir aktarım yapılmadığı ortaya çıktı.

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Kaynak: Birgün

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