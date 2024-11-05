Sokak Köpeklerinin Kulübelerini Ateşe Verip, Tepki Gösterene Bıçak Çekti!

Bolu’da 72 yaşındaki bir adam boş araziye sokak köpekleri için mahalleli tarafından kışın üşümemeleri amacıyla koyulan kulübeleri ateşe verdi. Adam, kendisine tepki gösteren mahalleliye de bıçak çekti.

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Olay, Alpağut Mahallesi 210 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce mahalle halkı, boş arazinin sahibinden izin aldı ve sokak köpekleri için 2 tane kulübe koydu. Köpeklerin kışın üşümemesi için koyulan kulübeleri gören arazinin yanındaki boş arazinin sahibi İbrahim U. (72) tepki amaçlı köpek kulübelerini ateşe verdi.

Sokak Köpeklerinin Kulübelerini Ateşe Verip, Tepki Gösterene Bıçak Çekti! - Resim : 1

TEPKİ GÖSTERENE BIÇAK ÇEKTİ

Dumanları gören bir mahalle sakini gidip yangını söndürüp, İbrahim U.’ya tepki gösterdi. İbrahim U. kendisine tepki gösteren vatandaşa bıçak çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakini, polis merkezine giderek görüntülerle birlikte İbrahim U.’dan şikayetçi oldu.

Sokak Köpeklerinin Kulübelerini Ateşe Verip, Tepki Gösterene Bıçak Çekti! - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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