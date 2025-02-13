Kadıköy'deki Müzisyen Cinayetinde İddianame Hazır

İstanbul Kadıköy'de amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın öldürülmesine ilişkin iddianame hazır. Şüpheli 2 kişi hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlanırken, kan donduran detaylara ulaşıldı…

Son Güncelleme:
Kadıköy'deki Müzisyen Cinayetinde İddianame Hazır

Kadıköy'de müzisyen Çınar Ersanlı'nın evinde el ve ayakları bağlanmış halde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan 2 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre E. ile Ersanlı'nın yaklaşık bir yıldır tanıştıkları ve ara sıra uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bir araya geldikleri anlatıldı. İddianamede, Çınar Ersanlı'nın ekonomik durumunun iyi olduğunu bilen Emre E'nin, arkadaşı olan diğer şüpheli Mehmet Ali U'ya Ersanlı'dan bahsederek, parasını ve mallarını almak için suçu birlikte işlemeyi teklif ettiği kaydedildi.

Mehmet Ali U'nun teklifi kabul etmesi üzerine iki şüphelinin, olay günü ikametine gittikleri Ersanlı'yı saldırarak yere yatırdıkları, el ve ayaklarını kabloyla bağladıkları, ağzı ve burnunu havluyla kapatıp boğarak öldürdükleri anlatıldı.

CİNAYET SONRASI KAFE KEYFİ YAPMIŞLAR!

Şüphelilerin, Ersanlı'ya ait cep telefonu, bilgisayar, 3 bin lira ve kredi kartı bulunan cüzdan, kolye, yüzük, saat ve güneş gözlüklerini alarak evden ayrıldıkları belirtilen iddianamede, telefon ve bilgisayarı internet üzerinden satarak parayı bölüştükleri, cinayet sonrası kafeye giderek Ersanlı'ya ait kredi kartıyla harcama yaptıkları bildirildi. İddianamede yer alan otopsi raporuna göre, ölümün bağla boğma sonucu meydana geldiği ifade edildi.

EŞYALARINI İNTERNETTEN SATIP PARAYI BÖLÜŞMÜŞLER

Şüphelilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, Mehmet Ali U'nun, suçu diğer zanlı Emre E'nin teklifi üzerine birlikte işlediklerini anlatarak, yağma kastıyla hareket ettiklerini, direnen Ersanlı'yı susturmak için ağzını kapattıklarını, aldıkları para ve kredi kartını birlikte kullandıklarını, internetten ilan vererek sattıkları bilgisayar ve telefondan elde ettikleri 13 bin lirayı bölüşerek harcadıklarını söylediği belirtildi.

ŞÜPHELİYİ SUÇU DİĞER ŞÜPHELİYE ATTI

Şüpheli Emre E'nin ise ifadesinde evine ziyaret amacıyla gittikleri Ersanlı'yı Mehmet Ali U'nun öldürdüğünü anlattığı kaydedildi. İddianamede, şüpheliler Emre E. ve Mehmet Ali U'nun, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin ayrıca "gece vakti birden fazla kişi tarafından konutta nitelikli yağma" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının kötüye kullanılması" suçlarından 21'er yıla kadar hapsi talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 18 Ağustos'ta Çınar Ersanlı'nın Feneryolu Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yapıldı. Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, binanın önüne yürüyerek gelen 2 kişinin Ersanlı ile buluşarak eve girdiklerini tespit etti.

Ekiplerce kimliği belirlenen şüpheliler Mehmet Ali U. (19) ve Emre E. (26) Beşiktaş'ta gözaltına alındı. Şüphelilerin, arkadaşları Ersanlı ile olay günü evde alkol aldıkları, sonrasında aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ersanlı'yı boğarak öldürdükleri anlaşıldı.

Mehmet Ali U'nun 1, Emre E'nin ise 7 suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kadıköy'deki Müzisyen Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor: Katili 'Suç Makinesi' Arkadaşları ÇıktıKadıköy'deki Müzisyen Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor: Katili 'Suç Makinesi' Arkadaşları ÇıktıGüncel

Bir Müzisyen Cinayeti Daha: Elleri, Ayakları ve Ağzı Bağlı Şekilde BulunduBir Müzisyen Cinayeti Daha: Elleri, Ayakları ve Ağzı Bağlı Şekilde BulunduGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
müzik Kadıköy Cinayet İddianame
Son Güncelleme:
Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor Muzun Kararmasını Önlüyor, Haftalarca Taze Kalmasını Sağlıyor
Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor Kadir Ezildi'nin Çok Basit Cam Temizliği Yöntemi: Ayna Gibi Parlıyor
AKP'li Cevizoğlu'ndan Skandal 'Zahide Yetiş' Savunması: Kadın Vekilleri Suçladı! AKP'li Cevizoğlu'ndan Skandal 'Zahide Yetiş' Savunması: Kadın Vekilleri Suçladı!
Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM’de Kabul Edildi Hakim ve Savcılar Akademisyen Olabilecek
ÇOK OKUNANLAR
60-70 Bin TL'ye Satılan 100 Bin Lirayı Geçti: İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı: 'Motoru Çalışmaz Ama Alan Kazanır' İlan Sitelerinde 'ÖTV Muafiyetli Hurda Araç' Heyecanı
CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış: İlk İmzası Bile Hazır CHP 'İmamoğlu' İçin Kolları Çoktan Sıvamış
Elini Direksiyondan Çeken Yandı! Gözünün Yaşına Bakmadan 45 Bin Lira Cezası Kesiliyor Elini Direksiyondan Çeken Yandı! Gözünün Yaşına Bakmadan 45 Bin Lira Cezası Kesiliyor
AKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama Geldi AKP İddiası Gündem Olmuştu! Meral Akşener Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Özgür Özel İlk Kez Açıkladı! Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi? Mansur Yavaş 'Böyle Giderse Aday Olurum' Dedi mi?