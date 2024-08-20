Bir Müzisyen Cinayeti Daha: Elleri, Ayakları ve Ağzı Bağlı Şekilde Bulundu

Kadıköy'de amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan Çınar Ersanlı, evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Ersanlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

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Bir Müzisyen Cinayeti Daha: Elleri, Ayakları ve Ağzı Bağlı Şekilde Bulundu

Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde 18 Ağustos saat 23.00 sıralarında iddiaya göre; makine mühendisi olan ve aynı zamanda amatör müzisyenlik yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı. Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları Ersanlı’nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersanlı’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ersanlı’nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan işlemlerin ardından Ersanlı'nın cenazesi İzmir'de toprağa verildi.

MAHALLE SAKİNİ: 2 ŞÜPHELİ GÖRDÜK

Olayı anlatan mahalle sakini, "Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu" dedi.

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Kaynak: DHA

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