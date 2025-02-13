Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, 239 milletvekilinin kabul oyuyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklife göre, meslekte 8 yılını dolduran hakim ve savcılar, Adalet Bakanı tarafından Akademiye öğretim görevlisi olarak atanabilecek.

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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM’de Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye Adalet Akademisi’ne ilişkin kanun teklifi görüşüldü ve görüşmelerin sonunda kabul edildi. 325 milletvekili oy kullandı. 239 milletvekili kabul oyu kullanırken 86 milletvekili red oyu kullandı.

Teklife göre, Adalet Akademisinde uzmanlık alanına göre eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulacak. Akademi, hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim planlarını hazırlayacak ve uygulayacak. Talepleri halinde noterler ve avukatlar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere yönelik eğitim programları da hazırlayacak
Türkiye Adalet Akademisi, hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda uzmanlık ve sertifika programları ile kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenleyecek, bilgi bankası ve kütüphane kuracak.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM’de Kabul Edildi - Resim : 1

Akademi Başkanlığı’nın görevleri belirleniyor. Başkanlık, eğitim müfredatını, yıllık eğitim ve stratejik plan taslakları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayacak. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartların belirlenmesi için Eğitim Kuruluna önerilerde bulunacak, eğitim materyallerini hazırlayacak olan Başkanlık, akademide görev yapanların atama, nakil, görevlendirme, özlük işlemlerini yürütecek.

Akademi Başkanı, akademiyi yönetecek, temsil edecek, akademinin düzenli ve verimli çalışmasını sağlayacak ve bu konuda gerekli tedbirleri alacak. Daire başkanları, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş hakim ve savcılar arasından, Adalet Bakanınca atanacak ve Akademi Başkanı tarafından belirlenen iş bölümüne göre görev yapacak.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM’de Kabul Edildi - Resim : 2

18 kişiden oluşan bir Eğitim Kurulu olacak. Eğitim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alacak. Eğitim Kurulu, eğitim müfredatı ve yıllık eğitim plan taslaklarını onaylayacak.

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin, verimli ve yeknesak şekilde yürütülmesine ilişkin standartları belirleyecek olan Eğitim Kurulu, Akademinin stratejik planını kabul edecek ve takibini yapacak, Akademi mevzuatıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunacak.

Akademi hakim ve savcılar yönelik uzmanlık ve sertifika, avukatlar ve noterler ile hukuk ve adalet alanında çalışanlara sertifika programları düzenleyebilecek.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de: 7 Madde Daha Kabul EdildiTürkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi TBMM'de: 7 Madde Daha Kabul EdildiGüncel

Kaynak: İHA

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