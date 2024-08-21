Kadıköy'deki Müzisyen Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor: Katili 'Suç Makinesi' Arkadaşları Çıktı

Kadıköy'de kendisinden haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı evinde ölü bulunmuştu. Ersanlı'nın iki arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüpheliler gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Kadıköy'deki Müzisyen Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor: Katili 'Suç Makinesi' Arkadaşları Çıktı

Kadıköy'deki evinde 18 Ağustos'ta elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde ölü bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı dosyasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri güvenlik kameraları inceleyince olayın iç yüzü öğrenilmeye başlandı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler, şüpheli iki şahsın yaya olarak geldiklerini ve apartman girişinde maktul şahısla buluşup ikamete çıktıklarını, şüphelilerden birinin 19 yaşındaki Mehmet Ali U. olduğunu, diğer şüphelinin 26 yaşındaki Emre E. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahıslar Cinayet Büro ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler ifadelerinde, Çınar Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay saati öncesinde beraber Ersanlı'nın ikametinde alkol kullandıklarını ve alkolün etkisiyle aralarında sözlü tartışmanın çıktığını söyledi. Bu tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerin maktul şahsı boğarak öldürdükleri tespit edildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Ali U. ve Emre E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerden Mehmet Ali U. hakkında 1 suç kaydı olduğu, Emre E. hakkında ise 7 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

Bir Müzisyen Cinayeti Daha: Elleri, Ayakları ve Ağzı Bağlı Şekilde BulunduBir Müzisyen Cinayeti Daha: Elleri, Ayakları ve Ağzı Bağlı Şekilde BulunduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadıköy
Son Güncelleme:
Kayseri'de IŞİD Şüphelisi Yakalandı Kayseri'de IŞİD Şüphelisi Yakalandı
Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor Miras Paylaşımında Yeni Dönem: Artık Son Buluyor
Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı Deprem Riski Bulunmayan İlden Akın Akın Arsa Alınıyor! Satılacak Yer Sayısı Azaldı
Yasa Dışı Avlanmaya Geçit Verilmedi Yasa Dışı Avlanmaya Geçit Verilmedi
ÇOK OKUNANLAR
Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü Mühendisliğe Ara Verip Tarlasına Ekti: Gramını 200 Liradan Satarak Köşeyi Döndü
Meteoroloji'den 10 İl İçin Uyarı! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor
Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar
Merakla Bekleniyordu, İlk Açıklama Geldi: Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor? Mehmet Şimşek İstifa mı Ediyor?
Polis Devreye Girdi: Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası Deniz Uğur'dan 'Nilüfer Oğlumu Kaçırdı' İddiası!