Kadıköy'deki Müzisyen Cinayetinde Sır Perdesi Aralanıyor: Katili 'Suç Makinesi' Arkadaşları Çıktı

Kadıköy'deki evinde 18 Ağustos'ta elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde ölü bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı dosyasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri güvenlik kameraları inceleyince olayın iç yüzü öğrenilmeye başlandı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler, şüpheli iki şahsın yaya olarak geldiklerini ve apartman girişinde maktul şahısla buluşup ikamete çıktıklarını, şüphelilerden birinin 19 yaşındaki Mehmet Ali U. olduğunu, diğer şüphelinin 26 yaşındaki Emre E. isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahıslar Cinayet Büro ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler ifadelerinde, Çınar Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay saati öncesinde beraber Ersanlı'nın ikametinde alkol kullandıklarını ve alkolün etkisiyle aralarında sözlü tartışmanın çıktığını söyledi. Bu tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerin maktul şahsı boğarak öldürdükleri tespit edildi.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Ali U. ve Emre E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şüphelilerden Mehmet Ali U. hakkında 1 suç kaydı olduğu, Emre E. hakkında ise 7 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA