Kayseri'de IŞİD Şüphelisi Yakalandı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yapılan operasyonda, IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişinin yakalandığı bildirildi.
Kayseri'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, IŞİD içinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Bünyan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde bazı dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: İHA
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